Macerata. Cassazione conferma condanna Traini a 12 anni per tentata strage (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il magistrato ha ricordato la "sequenza impressionante di colpi, con 17 bossoli e 14 frammenti di proiettili rinvenuti", sparati dal 'Lupo di Macerata' "a distanza ravvicinata e ad altezza d'uomo", rivolti "verso persone, esercizi commerciali e anche verso la sede di un partito". "Né strage, né odio razziale" sostiene il difensore, l'avvocato Franco Coppi Leggi su rainews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il magistrato ha ricordato la "sequenza impressionante di colpi, con 17 bossoli e 14 frammenti di proiettili rinvenuti", sparati dal 'Lupo di' "a distanza ravvicinata e ad altezza d'uomo", rivolti "verso persone, esercizi commerciali e anche verso la sede di un partito". "Né, né odio razziale" sostiene il difensore, l'avvocato Franco Coppi

Advertising

PaoloPignocchi : Macerata. Cassazione conferma condanna Traini a 12 anni per tentata strage - iolanda_pitti : RT @fattoquotidiano: Luca Traini, confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni per strage. A Macerata ferì sei stranieri dopo omicidio… - lucacasarotti : RT @ppiersante: +++Ultima Ora+++ 'La Cassazione conferma 12 anni di condanna per Luca Traini per la tentata strage di Macerata'. Avvisatemi… - ValeRossignoli : RT @BerterameSimona: La Cassazione ha confermato la sentenza di Luca #Traini: dodici anni per strage aggravata dall'odio razziale. #macerata - peterkama : (1) La Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 31enne accusato di tenta… -