“L’Ue deve fermare gli sbarchi dalla Libia” Lamorgese chiede l’aiuto da casa

Roma, 24 mar – A dicembre 2020 su questo giornale abbiamo comparato i dati per comprendere l'incremento degli sbarchi di immigrati. Gli arrivi sono aumentati del 258 per cento nei 15 mesi di Luciana Lamorgese al Viminale (15.075) rispetto ai 15 mesi di Matteo Salvini (38.878). Nei primi mesi del 2021 la situazione non sembra affatto migliorata. Adesso il ministro dell'Interno si scuote dal torpore e si accorge che in effetti la il tutto le è leggermente sfuggito di mano. Lamorgese: "sbarchi in aumento, urge intervento Ue" "Registriamo un aumento dei flussi migratori provenienti soprattutto dalla Libia. Ho già preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo", dice Lamorgese in un'intervista rilasciata a Repubblica.

