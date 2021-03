Lipscanner | la tecnologia per il make-up di Chanel

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La maison franceseha deciso di entrare nel mondo della. Forse per il fatto che con la pandemia si devono limitare gli spostamenti. Hanno così deciso di creare un’applicazione che rende possibile provare i prodotti di-up direttamente online. Ma come è possibile? Scopriamolo insieme.un’App rivoluzionaria? Con l’applicazioneaiuta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lipscanner tecnologia

Velvet Style

Lainvade il mondo della moda e anche Chanel debutta in questo campo con. La maison francese si affida all 'Intelligenza Artificiale per fornire un aiuto concreto alle sue fedeli ...Lainvade il mondo della moda e anche Chanel debutta in questo campo con. La maison francese si affida all 'Intelligenza Artificiale per fornire un aiuto concreto alle sue fedeli ...Chanel e la nuova frontiera del make-up online: la maison lancia un'app che permette ai clienti di provare il rossetto virtualmente ...