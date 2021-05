La Verità sul denaro di Jeff Bezos (Di mercoledì 24 marzo 2021) A quanto pare il denaro non funziona in questo modo. Valere miliardi di dollari non significa avere miliardi di dollari. La maggior parte del patrimonio netto costruito da Jeff Bezos è in Amazon. Se cercasse di vendere tutte le sue azioni, danneggerebbe o forse distruggerebbe la società, e le azioni si abbasserebbero di prezzo prima che riuscisse a vendere una frazione di ciò che possiede. La sua fortuna evaporerebbe. Esiste il comune malinteso che chi è nella posizione di possedere denaro dovrebbe darlo via per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, o sarebbe egoista a voler tenere così tanto per sé. Ma il suo patrimonio netto è misurato dalla quantità di responsabilità che si è assunto, non nel numero di dollari che ha accumulato. Il suo patrimonio netto si misura con il valore futuro che oltre mezzo milione ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) A quanto pare ilnon funziona in questo modo. Valere miliardi di dollari non significa avere miliardi di dollari. La maggior parte del patrimonio netto costruito daè in Amazon. Se cercasse di vendere tutte le sue azioni, danneggerebbe o forse distruggerebbe la società, e le azioni si abbasserebbero di prezzo prima che riuscisse a vendere una frazione di ciò che possiede. La sua fortuna evaporerebbe. Esiste il comune malinteso che chi è nella posizione di possederedovrebbe darlo via per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, o sarebbe egoista a voler tenere così tanto per sé. Ma il suo patrimonio netto è misurato dalla quantità di responsabilità che si è assunto, non nel numero di dollari che ha accumulato. Il suo patrimonio netto si misura con il valore futuro che oltre mezzo milione ...

Advertising

marattin : Non ricordo un’intervista - come quella di @VeltroniWalter a @il_cappellini su @repubblica - in cui un politico di… - mario_bontempo : RT @giuseppetp55: È chiaro,uno dei 2 mente,non può essere altro, #Davigo al Presidente della Commissione Antimafia,il grillino Morra,non ho… - llauuuu_ : RT @sangiosbrando: 'sei così bambina' ha scritto qualcuno che ha voluto proteggere la tua purezza da subito, dando a quelle parole che fors… - lehnstarxgod : RT @sangiosbrando: 'sei così bambina' ha scritto qualcuno che ha voluto proteggere la tua purezza da subito, dando a quelle parole che fors… - Tino44588447 : RT @giuseppetp55: È chiaro,uno dei 2 mente,non può essere altro, #Davigo al Presidente della Commissione Antimafia,il grillino Morra,non ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Verità sul Mattia Torre, la moglie Francesca: Emma toglie il fiato, suo padre ha vissuto la malattia sempre col sorriso Diceva che la verità fa ridere". Quando seppe di essersi ammalato… "Davanti a una pizza ... Fino all'ultimo? "Negli ultimi mesi non parlava, se non per archetipi, uno l'ho appuntato sul frigo: ...

Troppo facile e troppo Milan contro un Torino vergognoso. Rebic fa meglio di Ibra e la Champions è più vicina ... l'uomo che accende la miccia dell'entusiasmo è Brahim Diaz che ripaga la fiducia, per la verità un ...servendo Theo Hernandez sulla sinistra che da fuori fa partire un terrificante sinistro sul quale ...

Verità sul mondo delle RSA: la FISH sostiene il Garante nazionale Mauro Palma FISH Onlus - Federazione Italiana per il Superamento Diceva che lafa ridere". Quando seppe di essersi ammalato… "Davanti a una pizza ... Fino all'ultimo? "Negli ultimi mesi non parlava, se non per archetipi, uno l'ho appuntatofrigo: ...... l'uomo che accende la miccia dell'entusiasmo è Brahim Diaz che ripaga la fiducia, per laun ...servendo Theo Hernandez sulla sinistra che da fuori fa partire un terrificante sinistroquale ...