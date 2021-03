Incidente a Luras | dolore per la scomparsa dello storico segretario comunale Salvatore Addis

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Visited 218 times, 218 visits today) Notizie Simili: Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Radiologia: quando la tecnologia è al servizio della… Come organizzare la ...

mortale nella serata di ieri a, nell'Alta Gallura, in Sardegna. Un uomo di 67 anni è uscito di strada alla guida della sua auto dopo aver avuto un malore. Teatro dell'la .... I testimoni dell'mortale che ha coinvolto l'ex segretario comunale die Aggius, Salvatore Addis, di 67 anni, hanno visto la sua Fiat Punto finire lentamente in cunetta fermata ...Incidente mortale nella serata di ieri a Luras, nell’Alta Gallura, in Sardegna. Un uomo di 67 anni è uscito di strada alla guida della sua auto dopo aver avuto un malore. Teatro dell’incidente la prov ...E' l'ex segretario comunale di Luras, Salvatore Addis, 67 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Provinciale che collega la zona di Carana al centro abitato di Luras. L'u ...