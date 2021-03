Dl sostegni, ecco i moduli per i bonus Domande dal 30 marzo - La scheda (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il decreto ristori, intanto, è arrivato in Gazzetta Ufficiale a soli tre giorni dal varo, un record rispetto al recente passato quando i decreti ristori venivano approvati "salvo intese" e ... Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il decreto ristori, intanto, è arrivato in Gazzetta Ufficiale a soli tre giorni dal varo, un record rispetto al recente passato quando i decreti ristori venivano approvati "salvo intese" e ...

Advertising

Fredericknapoli : Decreto Sostegni, ecco il modello per chiedere il nuovo contributo a fondo perduto alle Entrate. Domande dal 30 mar… - webecodibergamo : Dl sostegni, ecco i moduli per i bonus Domande dal 30 marzo - La scheda - infoiteconomia : Decreto Sostegni, disponibili i moduli per ottenere i contributi: ecco come fare richiesta - SkyTG24 : Decreto Sostegni, disponibili i moduli per ottenere i contributi: ecco come fare richiesta - Miki_2313 : RT @sole24ore: Stop ai codici #Ateco: i sostegni guardano solo il #fatturato. Ecco chi può fare istanza nell'anno del #coronavirus: https:/… -