(Di mercoledì 24 marzo 2021) Preso a cazzotti. Brutale aggressione lunedì, alle 20, in via Risorgimento a Noventa Padovana nell'area garage di un condominio non distante dal confine con Ponte di Brenta. La vittima è Antonio Romor,...

leggoit : #Padova: Difende la moglie molestata da uno straniero: imprenditore minacciato e picchiato - CesareArcolini : Difende la moglie molestata da uno straniero: imprenditore minacciato e picchiato - BrutifulLady : @GandalfGrigio__ @66Mirandola @RobertoBurioni Burioni difende astrazeneca...però lui si è fatto iniettare pfizer. E… - _DAGOSPIA_ : ACCUSATO DI VIOLENZE E MINACCE DALL’EX MOGLIE, CIPOLLINI SI DIFENDE: IO MAI VIOLENTO - infoitsport : Cipollini si difende in aula dalle accuse della ex moglie: 'Mai aggredita' -

Ultime Notizie dalla rete : Difende moglie

ilgazzettino.it

'Da qualche mese miami riferisce che questa persona, quando la vede nel cortile del condominio o vicino al parcheggio, fa dai commenti a sfondo sessuale di cattivo gusto e soprattutto non ...... sotto indagine da parte del LAPD dopo essere stato accusato di violenza sessuale , si... Armie Hammer: lachiese il divorzio dopo aver ricevuto un messaggio osceno rivolto a un'altra ...Preso a cazzotti. Brutale aggressione lunedì, alle 20, in via Risorgimento a Noventa Padovana nell’area garage di un condominio non distante dal confine con Ponte di Brenta. La ...Nei confronti dell’uomo, G.A., difeso dall’avvocato Luigi Caruso Verso, pendeva una accusa di condotte persecutorie nei confronti dell’anziana suocera, con la quale viveva, insieme ai propri figli, ...