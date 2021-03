Consiglio d'Europa, in Italia è ancora difficile abortire (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il numero di ginecologi obiettori di coscienza continua ad aumentare e il 5% delle interruzioni di gravidanza sono eseguite in una regione diversa da dove vive la donna Leggi su rainews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il numero di ginecologi obiettori di coscienza continua ad aumentare e il 5% delle interruzioni di gravidanza sono eseguite in una regione diversa da dove vive la donna

