Incontra a tamburo battente i governatori delle regioni meridionali, l'Anci, e i sindacalisti del Sud per avere il polso della situazione. Promuove gli Stati Generali del Mezzogiorno con una poderosa sessione finale: i suoi predecessori (di rito postcomunista) Fabrizio Barca, Claudio De Vincenti e Peppe Provenzano, l'economista Lucrezia Reichlin, il ministro dell'Economia Daniele Franco. Nomina nello staff Piercamillo Falasca, ex montiano che proviene da +Europa. Incassa le lodi del Pd per la continuità di linea con l'operato di Provenzano. E fa sognare i renziani per la "sintonia operativa": "Con il governo Draghi abbiamo perso una ministra, ma ne abbiamo guadagnata un'altra" è la battuta di un parlamentare di Italia Viva. Mara Carfagna, neo-ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, si muove come ha sempre fatto: studia, e prima di agire parla poco.

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna mano Carfagna, la mano destra che lavora con la sinistra Carfagna non perde facilmente l'aplomb. Liquida i malumori per la sua nomina: 'Prima parte di Fi era sensibile alle istanze sovraniste, ora grazie a Berlusconi si è ricollocata nella sua area ...

A destra più voti che classe dirigente. Il barometro di Arditti Maria Stella Gelmini , Mara Carfagna e Renato Brunetta: tredici anni fa erano ministri del quarto ...Movimento Sociale Italiano e da cui Alleanza Nazionale riuscì ad uscire soltanto grazie alla mano ...

Carfagna, la mano destra che lavora con la sinistra L'HuffPost Draghi saluta con la mano e augura ''Buon lavoro'' dopo l'intervento al seminario per il Sud / Agenzia Coesione Territoriale Si è svolta online la prima giornata del seminario 'Sud - Progetti per ripartire' organizzato dalla ministra Mara Carfagna - Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev /Corri ...

CARFAGNA: SENZA IL SUD “Proprio perché questo governo ha una forte ‘caratura’ tecnica, è ben consapevole del fatto che se non riparte il Sud non ripartirà l'Italia”. Lo scrive Mara Carfagna, ministra per Sud e la coesione t ...

