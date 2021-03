Alessia Marcuzzi senza veli e piovono insulti. Gli amici vip, invece, sono tutti con lei (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alessia Marcuzzi è ancora al timone de Le Iene in coppia con Nicola Savino ma è anche lanciatissima nel mondo dell’imprenditoria. Martedì sera la bella conduttrice era sul palco del popolare show di Italia1 e, non è una novità, ha dato lezioni di stile. Per l’ultima puntata che come sempre ha regalato al pubblico informazione ma anche divertimento, la bella Alessia indossato un abito grigio e corto di ‘Patrizia Pepe’ arricchito da una cintura bianca a vita alta, dello stesso brand. Il prezzo del vestito a cui ha abbinato delle scarpe dal tacco vertiginoso di colore rosso? Costa circa 298 euro. Ma passiamo ora all’altro lato della vita professionale della Marcuzzi, che ha da poco lanciato una serie di prodotti per il corpo unisex.



Nemmeno a dirlo, ha dato il via alla campagna pubblicitaria sul suo affollato profilo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021)è ancora al timone de Le Iene in coppia con Nicola Savino ma è anche lanciatissima nel mondo dell’imprenditoria. Martedì sera la bella conduttrice era sul palco del popolare show di Italia1 e, non è una novità, ha dato lezioni di stile. Per l’ultima puntata che come sempre ha regalato al pubblico informazione ma anche divertimento, la bellaindossato un abito grigio e corto di ‘Patrizia Pepe’ arricchito da una cintura bianca a vita alta, dello stesso brand. Il prezzo del vestito a cui ha abbinato delle scarpe dal tacco vertiginoso di colore rosso? Costa circa 298 euro. Ma passiamo ora all’altro lato della vita professionale della, che ha da poco lanciato una serie di prodotti per il corpo unisex.Nemmeno a dirlo, ha dato il via alla campagna pubblicitaria sul suo affollato profilo ...

FrancescoYeshua : RT @gayit: Alessia Marcuzzi: 'È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l'omotransfobia' - VIDEO - digimaw : RT @gayit: Alessia Marcuzzi: 'È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l'omotransfobia' - VIDEO - aldera661 : RT @gayit: Alessia Marcuzzi: 'È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l'omotransfobia' - VIDEO - Gpzap2 : Alessia Marcuzzi: “È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia” – VIDEO… - wilr26 : RT @gayit: Alessia Marcuzzi: 'È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l'omotransfobia' - VIDEO -