Agevolazioni in bolletta | proroga a fine anno per i Comuni colpiti dal sisma

Con l'approvazione del Decreto Milleproroghe, successivamente convertito nella Legge 21/2021, sono state state prorogate le Agevolazioni in bolletta per elettricità, gas e servizio idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati nel 2016 nel Centro Italia e nel 2017 a Ischia. L'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha diramato, in conseguenza all'approvazione della legge, un Comunicato stampa nel quale si delineano i termini della proroga. In particolare, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 le Agevolazioni tariffarie a favore delle utenze localizzate in "zona rossa", degli immobili inagibili e delle soluzioni abitative di emergenza (SAE).

