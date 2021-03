Accoltellata in strada. In manette un 15enne (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serenella Bettin In foto, Marta Novello (Immagine da Facebook) La ragazza, 26 anni, è in gravi condizioni. Fermato un minorenne nordafricano Marta lotta tra la vita e la morte dopo essere stata Accoltellata da un ragazzino di colore, aggredita mentre faceva jogging in mezzo alla campagna. Una ventina di coltellate. Una dopo l'altra, sull'addome, sul torace, sulle gambe e sul volto. Sferrate con foga anche quando la ragazza era a terra, esanime dentro a un fossato. Sono da poco passate le 16.30 di lunedì pomeriggio quando Marta Novello, 26 anni, di Mogliano Veneto, nel trevigiano, sta correndo con le sue cuffiette lungo una strada a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Una strada con accanto un fossato battuta da camminatori e podisti. Quando all'improvviso, in località Marocco, si vede aggredire da un ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serenella Bettin In foto, Marta Novello (Immagine da Facebook) La ragazza, 26 anni, è in gravi condizioni. Fermato un minorenne nordafricano Marta lotta tra la vita e la morte dopo essere statada un ragazzino di colore, aggredita mentre faceva jogging in mezzo alla campagna. Una ventina di coltellate. Una dopo l'altra, sull'addome, sul torace, sulle gambe e sul volto. Sferrate con foga anche quando la ragazza era a terra, esanime dentro a un fossato. Sono da poco passate le 16.30 di lunedì pomeriggio quando Marta Novello, 26 anni, di Mogliano Veneto, nel trevigiano, sta correndo con le sue cuffiette lungo unaa cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Unacon accanto un fossato battuta da camminatori e podisti. Quando all'improvviso, in località Marocco, si vede aggredire da un ...

