A Malnate ancora pochi vaccinati? Ci pensa il sindaco - infermiera

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malnate ancora

Il Giorno

Per il primo cittadino l'esempio dirappresenta la dimostrazione che i comuni, se coinvolti, possono fare molto per contribuire ad accelerare una campagna vaccinale che procedea ...Sulla stessa lunghezza d'onda la dottoressa Mariagrazia Merlo, medico di famiglia a: "Ho ricevuto proprio questa mattina la chiamata di una paziente di più di 90 anni alla qualenon è ...In una sola giornata a Malnate sono state vaccinate a domicilio 176 persone. La sperimentazione si è svolta nel weekend ed è stata resa possibile dal lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale, ...L'iniziativa di Irene Bellifemine, primo cittadino di Malnate: "Immunizzate 176 persone in un giorno, siamo più efficienti della Regione" ...