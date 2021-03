Workout routine con JBL e @chiarabertuccelli (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Bertuccelli, fitness coach, crea in esclusiva per JBL una scheda di allenamento che integra lo speaker JBL Xtreme 3. Gli speaker sono stati nostri fedeli compagni di quarantena, soprattutto durante le innumerevoli sessioni di Workout che hanno scandito le giornate degli ultimi 365 giorni. Ma, oltre a riprodurre le playlist più adatte per darci la giusta carica, gli speaker possono fare di più? Ebbene sì! JBL, storico marchio di home entertainment, ha chiesto a Chiara Bertuccelli, fitness coach & personal trainer con oltre 14mila followers, nonché co-founder di Chiappasoda – pagina Instagram dedicata interamente al Workout con appuntamenti live tre volte alla settimana – di creare in esclusiva una vera e propria scheda di allenamento che integrasse nella serie di esercizi proposta anche il celebre speaker Bluetooth JBL Xtreme ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Bertuccelli, fitness coach, crea in esclusiva per JBL una scheda di allenamento che integra lo speaker JBL Xtreme 3. Gli speaker sono stati nostri fedeli compagni di quarantena, soprattutto durante le innumerevoli sessioni diche hanno scandito le giornate degli ultimi 365 giorni. Ma, oltre a riprodurre le playlist più adatte per darci la giusta carica, gli speaker possono fare di più? Ebbene sì! JBL, storico marchio di home entertainment, ha chiesto a Chiara Bertuccelli, fitness coach & personal trainer con oltre 14mila followers, nonché co-founder di Chiappasoda – pagina Instagram dedicata interamente alcon appuntamenti live tre volte alla settimana – di creare in esclusiva una vera e propria scheda di allenamento che integrasse nella serie di esercizi proposta anche il celebre speaker Bluetooth JBL Xtreme ...

Workout routine: meglio mattina o sera? The Wam.net Workout routine con JBL e @chiarabertuccelli Workout routine con JBL e @chiarabertuccelli. Chiara Bertuccelli, fitness coach, crea in esclusiva per JBL una scheda di allenamento che integra lo speaker JBL Xtreme 3.

