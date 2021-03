Advertising

sportli26181512 : Vincent e Maximilian, le gioie di papà Zlatan fra pallone e... taekwondo: Vincent e Maximilian, le gioie di papà Zl… - Gazzetta_it : #Vincent e #Maximilian, le gioie di papà Ibra fra pallone e... taekwondo -

Ultime Notizie dalla rete : Vincent Maximilian

'Voglio almeno otto figli'. Così diceva Zlatan da giovane. Alla fine ne ha fatti due e sono i gioielli della sua vita.sono la vera forza di papà e per certi versi anche la sua debolezza, come abbiamo visto ieri in conferenza stampa con la nazionale svedese quando a Zlatan sono venute le lacrime ...outstreamè il figlio minore di Ibrahimovi e di Helena Seger, nato nel 2008. Il primogenito è, nato nel 2006. L'attaccante del Milan tornerà a vestire la maglia della nazionale ...Può definirsi un duro, un superuomo, ma alla fine è soprattutto un padre, uno di quelli che per lavoro devono stare lontano tanto tempo dalla famiglia ...Può definirsi un duro, un superuomo, ma alla fine è soprattutto un padre, uno di quelli che per lavoro devono stare lontano tanto tempo dalla famiglia ...