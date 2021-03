Via il traffico, tunnel per l'Adriatica: il Comune ci crede e affida incarico (Di martedì 23 marzo 2021) PESARO - Un tunnel per le auto che percorrono la statale 16 all'altezza dell'incrocio semaforico con viale della Repubblica, viale della Vittoria e largo Aldo Moro: il Comune ci prova e affida un ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 23 marzo 2021) PESARO - Unper le auto che percorrono la statale 16 all'altezza dell'incrocio semaforico con viale della Repubblica, viale della Vittoria e largo Aldo Moro: ilci prova eun ...

Advertising

VAIstradeanas : 06:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a via Appia Pignatelli.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 01:59 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 23:59 #SS7 Traffico da via Appia Pignatelli a via di Capannelle.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 23:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a via Appia Pignatelli.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 23:11 #SS7 Traffico da via di Capannelle a via Appia Pignatelli.Velocità:10Km/h -