Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 23 03 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 marzo 2021) Ma ragazzi ma Giacomo Czerny? Vi giuro che se non avessi quasi 10 anni più di lui e se lui non avesse quel faccino pulito da bimbo della Kinder potrei realmente amarlo. Scusatemi in anticipo se mi farò prendere dall’entusiasmo e finirò per svaccare ed esagerare con le lodi, però davvero quando asbuca qualcuno che si sa esprimere, che azzecca i verbi, che elabora concetti, che è comprensibile, che non dice minchiate e non parla per frasi fatte, io davvero mi commuovo. Cioè io il giorno della presentazione a Giacomo non avrei dato un centesimo, lo avevo già bollato come il bimbominchia gne gne che mi avrebbe fatto rimpiangere i pomeriggi passati a guardare fino allo sfinimento Bing con le mie figlie, e invece cavolo che bella sorpresa! Che poi a ben vedere Giacomo non ha fatto nulla di che, ha fatto delle esterne semplici, sta conoscendo ...