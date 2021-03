«Subire abusi razziali in campo è un lavoro, e bisogna saperlo fare». Il manuale per le vittime del Guardian (Di martedì 23 marzo 2021) Nel 2021 essere vittima di razzismo, in campo, non è una cosa che si può improvvisare. Subire abusi razziali mentre stai giocando, mentre stai facendo il tuo lavoro, senza rimetterci è molto complicato. E’ un lavoraccio, ma va affrontato come tale. Jonathan Liew scrive sul Guardian il suo manuale della brava vittima d’abusi. Quello che è successo in Rangers-Slavia Praga tra Kudela e Kamara, insegna. “E’ successo solo pochi secondi fa. Sei arrabbiato, sconvolto, confuso. Ma c’è ancora una partita di calcio da vincere e non vuoi perdere la concentrazione. Devi mettere la testa nel gioco. Perché anche in questi primi momenti crudi, una mossa falsa, una scelta sbagliata e le tue prospettive di giustizia sprofonderanno. Ovviamente vorrai presentare un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Nel 2021 essere vittima di razzismo, in, non è una cosa che si può improvvisare.mentre stai giocando, mentre stai facendo il tuo, senza rimetterci è molto complicato. E’ un lavoraccio, ma va affrontato come tale. Jonathan Liew scrive sulil suodella brava vittima d’. Quello che è successo in Rangers-Slavia Praga tra Kudela e Kamara, insegna. “E’ successo solo pochi secondi fa. Sei arrabbiato, sconvolto, confuso. Ma c’è ancora una partita di calcio da vincere e non vuoi perdere la concentrazione. Devi mettere la testa nel gioco. Perché anche in questi primi momenti crudi, una mossa falsa, una scelta sbagliata e le tue prospettive di giustizia sprofonderanno. Ovviamente vorrai presentare un ...

napolista : «Subire abusi razziali in campo è un lavoro, e bisogna saperlo fare». Il manuale per le vittime del Guardian “Devi… - Michelaarancino : RT @Michelaarancino: Vorrei raccogliere in un libro le testimonianze di abusi, soprusi, molestie e violenze che ogni giorno noi donne dobbi… - _SpaceJay___ : RT @Michelaarancino: Vorrei raccogliere in un libro le testimonianze di abusi, soprusi, molestie e violenze che ogni giorno noi donne dobbi… - Sunflow3150 : RT @socialcues_: Io in Clizia ho letto solo forza, solidarietà ed uno sprono a chi potrebbe subire cose del genere, abusi che purtroppo tut… - Francym97 : RT @socialcues_: Io in Clizia ho letto solo forza, solidarietà ed uno sprono a chi potrebbe subire cose del genere, abusi che purtroppo tut… -