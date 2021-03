Soluzione ai problemi app Google che si chiudono da sole, download fix (Di martedì 23 marzo 2021) Questo martedì 23 marzo c’è già una Soluzione ai problemi app Google che si chiudono da sole, così come si sono verificati nella tarda serata di ieri e anche nella mattinata odierna. In un primo approfondimento avevamo già segnalato la tipologia di errore visualizzato dagli utenti ai quali gli strumenti “crashavano” all’improvviso o non si aprivano del tutto. Era già stata individuata poi una causa al malfunzionamento in Android Sistem Webview, di cui andavano subito disinstallati gliaggiornamenti. Al rimedio momentaneo, Mountain Viwew ha posto rimedio subito con il fix definitivo. Indirettamente anche da Mountain View hanno ammesso che i problemi app Google che si chiudono da sole dipendono dal servizio Android System View. Un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Questo martedì 23 marzo c’è già unaaiappche sida, così come si sono verificati nella tarda serata di ieri e anche nella mattinata odierna. In un primo approfondimento avevamo già segnalato la tipologia di errore visualizzato dagli utenti ai quali gli strumenti “crashavano” all’improvviso o non si aprivano del tutto. Era già stata individuata poi una causa al malfunzionamento in Android Sistem Webview, di cui andavano subito disinstallati gliaggiornamenti. Al rimedio momentaneo, Mountain Viwew ha posto rimedio subito con il fix definitivo. Indirettamente anche da Mountain View hanno ammesso che iappche sidadipendono dal servizio Android System View. Un ...

