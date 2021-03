Advertising

Mediagol : #Sampdoria, ufficiale: Gabbiadini rinnova fino al 2026. Il comunicato - ndl00 : Ufficiale, #Gabbiadini ha rinnovato fino al 2026 con la #Sampdoria. - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2026 per Manolo #Gabbiadini con la #Sampdoria. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? ht… - phncx69 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2026 per Manolo #Gabbiadini con la #Sampdoria. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? ht… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2026 per Manolo #Gabbiadini con la #Sampdoria. Tutto confermato! #calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ufficiale

Gianni Rossi è stato scelto come speakerdella, la squadra calcistica genovese che milita in Serie A. 23 Marzo 2021 - 13:59 - Gaia Ammirati Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci ad informarvi! ' Non ...Lo ha annunciato il club blucerchiato con una nota sul suo sito. 'Il presidente Massimo Ferrero e l'U. C.comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle ...La prima uscita ufficiale sulla panchina della Sampdoria per Vincenzo Montella non è andata per il meglio, ma secondo il tecnico campano giustamente non c’è ...Genova - E' ufficiale: Manolo Gabbiadini ha rinnovato con la Sampdoria fino al 30 giugno 2026, allora avrà 34 anni. Lo ha annunciato il club. L'attaccante, 36 reti in blucerchiato nei due periodi (201 ...