PS5, Xbox Series X/S e GPU introvabili: la carenza di chip sta diventando una 'crisi' globale (Di martedì 23 marzo 2021) Ormai tutti sanno quanto è difficile trovare una PS5, ma anche molti altri mercati stanno subendo gravi carenze di chip a causa di una "crisi" che sta diventando globale. Come riporta The Guardian, mentre la fornitura di chip dovrebbe migliorare andando avanti, le cose sono effettivamente peggiorate a causa dei cambiamenti di mercato: abbiamo acquistato molti più computer, TV e console durante i lockdown a causa della pandemia di Coronavirus e abbiamo acquistato tantissimi nuovi prodotti che utilizzano tali dispositivi, mettendo a dura prova la catena di approvvigionamento. Le carenze di PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono solo la punta dell'iceberg. I lanci di telefoni da aziende come Apple e Samsung sono stati rinviati, le nuove schede grafiche sono ancora difficili ...

