Prendere appunti con smartphone e tablet non è efficace come con carta e penna (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo, smartphone e tablet non aiutano a memorizzare L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo,non aiutano a memorizzare L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Prendere appunti con smartphone e tablet non è efficace come con carta e penna - mila_pater : non ho le forze per prendere appunti di biologia ma sta spiegando una cosa importante - mirandasbeauty : Da quando siamo in DAD la mia concentrazione ed il mio interesse durante le lezioni sono completamente svaniti. Fac… - Svnflowervol19 : il cane mi ha morso e per un dannatissimo buco nel dito non riesco a tenere la penna, come le sopporto 4 ore di spi… - UnicaRadio : Esami da preparare, appunti da prendere e compendi aggiornati?? Passa a trovarci in Via Tuveri 10D a Cagliari Puoi p… -