Prende la moto del fratello, 12enne grave in un incidente (Di martedì 23 marzo 2021) Ardenno (Sondrio) - Un ragazzino di 12 anni è stato trasportato d'urgenza all 'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un grave trauma riportato in un incidente avvenuto oggi ad Ardenno, in ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 marzo 2021) Ardenno (Sondrio) - Un ragazzino di 12 anni è stato trasportato d'urgenza all 'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per untrauma riportato in unavvenuto oggi ad Ardenno, in ...

