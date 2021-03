**Pd: Letta, 'domani vedo Conte'** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "domani vedrò Conte". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea dei deputati del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "vedrò". Lo ha detto Enricoall'Assemblea dei deputati del Pd.

Advertising

davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - repubblica : Aggressione gay, da Letta a Meloni solidarietà alle vittime. Pd: 'Urgente una legge contro omofobia' - welikeduel : Dalla nascita a Letta segretario. RIVEDI la storia del Partito Democratico, nell'ultimo reportage di Diego Bianchi.… - gattogeremia : RT @jacopo_iacoboni: Ma il M5S di Grillo con cui il Pd (anche quello di Letta) vuole allearsi è il M5S del decalogo autoritario di Grillo a… - Zbarskij : Per dire del Pd... Serena Sileoni, vicepresidente delll'Istituto Bruno Leoni o del lavoro come impegno spirtituale,… -