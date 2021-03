Oxfam | In Yemen è in atto una triplice catastrofe | tra guerra | Covid e carestia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) A sei anni esatti dall’inizio del conflitto, uno dei più sanguinosi della storia recente con circa 250mila vittime, loè preda di una “veraumanitaria”, tra l’inasprirsi della, la più gravedegli ultimi decenni e l’esplosione del. È l’allarme rilanciato da, che in una nota riporta che “a marzo sono aumentati di 22 volte i contagi mentre continuano i bombardamenti”. “Le Nazioni Unite hanno dichiarato che nel paese è in corso la più gravemai vista negli ultimi decenni nel mondo, con oltre 16 milioni di persone senza cibo e più di 2,2 milioni di bambini che potrebbero essere colpiti da grave malnutrizione nel 2021”, scrive, tra le organizzazioni umanitarie al lavoro in...