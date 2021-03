Netanyahu promette voli diretti Tel Aviv-Mecca (Di martedì 23 marzo 2021) In Israele oggi si svolgeranno le elezioni. si tratta delle quarte in meno di due anni. Anche questa volta l’esito sembra incerto. Il premier Benjamin Netanyahu può contare sul suo successo della campagna vaccinale contro il coronavirus, ma anche sulla sua diplomazia con i Paesi arabi. Netanyahu promette così voli diretti tra Tel Aviv e Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) In Israele oggi si svolgeranno le elezioni. si tratta delle quarte in meno di due anni. Anche questa volta l’esito sembra incerto. Il premier Benjaminpuò contare sul suo successo della campagna vaccinale contro il coronavirus, ma anche sulla sua diplomazia con i Paesi arabi.cosìtra Tel

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu promette Israele, Netanyahu promette: 'Voli diretti Tel Aviv - Mecca' Passi avanti nei rapporti diplomatici tra Israele e Arabia Saudita . 'Avremo voli diretti Tel Aviv - Mecca per i pellegrini musulmani israeliani', ha indicato il premier Benyamin Netanyahu in un'intervista alla Radio Militare. È bene ricordare che le due Nazioni sono state in conflitto nel 1967 nella guerra dei sei giorni, e che tuttora i sauditi chiedono agli israeliani un ...

Israele: elezioni, Netanyahu promette 'voli diretti per l'Arabia Saudita' ... potenzialmente più problematici alla luce della presunta irritazione di Abu Dhabi per l'uso "elettorale" della normalizzazione fatto da Netanyahu, il premier israeliano ha sottolineato che "le ...

Israele, Netanyahu promette: «Voli diretti Tel Aviv-Mecca» ilmattino.it ISRAELE. Altro che elezioni, alle urne è un referendum su Bibi La vera campagna elettorale di Netanyahu è stata quella vaccinale. Il ritorno del paese a una quasi normalità dovrebbe favorire il suo partito, il Likud. Gli avversari più credibili di Netanyahu sono ...

Manifesti elettorali a Gerusalemme - Ansa Che ne sarà dunque dei palestinesi? La promessa delle annessioni è stata usata da Netanyahu solo per vincere le precedenti elezioni. Non c’è mai stato un piano concreto, sia perché sarebbe ...

