Nawal al Sa' dawi | una vita da ribelle

Ultime Notizie dalla rete : Nawal dawi

Il Manifesto

Con il kajal e il rossetto di una prostituta aveva scritto sulla carta igienica gli appunti che saranno pubblicati con il titolo Memoirs from the women's prison.al Sa', finita in carcere nel 1980 con l'accusa di 'crimini contro lo stato' per essersi opposta all'accordo di Sadat con Israele, non si è mai arresa. E nemmeno in carcere ha perso la ...Con il kajal e il rossetto di una prostituta aveva scritto sulla carta igienica gli appunti che saranno pubblicati con il titolo Memoirs from the women's prison.al Sa', finita in carcere nel 1980 con l'accusa di 'crimini contro lo stato' per essersi opposta all'accordo di Sadat con Israele, non si è mai arresa. E nemmeno in carcere ha perso la ...È morta a 89 anni l'icona del femminismo arabo, sempre dalla parte degli oppressi. La scrittrice è stata protagonista della lotta contro l'infibulazione, la poligamia e l'uso del velo ...Ho scoperto la figura di Nawal El Saadawi nel 2012, durante le mie ricerche per Cattive ragazze (Sinnos, 2013), un libro a fumetti, disegnato da Sergio Riccardi e destinato a un pubblico di ragazzi e ...