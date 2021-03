Morte Teodosio Losito, ascoltata dal pm anche Barbara d’Urso: l’indagine sulla morte dello sceneggiatore (Di martedì 23 marzo 2021) Si indaga sulla morte di Teodosio Losito, una delle penne più importanti del mondo delle fiction e in particolar modo di Mediaset dove aveva dato il suo massimo contributo. Grande immaginazione e una firma, la sua, che era stata posta al termine di grandi serie televisive di successo come L’onore e il rispetto e il Il bello delle donne. Trovato morto nella sua abitazione a soli 53 anni, sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio, dopo le parole rilasciate mesi fa da Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra. Tra le persone che sono state ascoltate dai pm c’è ora anche Barbara d’Urso. morte di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) Si indagadi, una delle penne più importanti del mondo delle fiction e in particolar modo di Mediaset dove aveva dato il suo massimo contributo. Grande immaginazione e una firma, la sua, che era stata posta al termine di grandi serie televisive di successo come L’onore e il rispetto e il Il bello delle donne. Trovato morto nella sua abitazione a soli 53 anni,suaè stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio, dopo le parole rilasciate mesi fa da Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra. Tra le persone che sono state ascoltate dai pm c’è oradi ...

Advertising

LeninhaBays : RT @Viviana_Caruso: E adesso scompare il secondo testamento.... #rosmello - Viviana_Caruso : E adesso scompare il secondo testamento.... #rosmello - Giusy91894775 : RT @FreeWor07126242: Non riesco a commentare questa volta.. leggete e poi ne parliamo per chi trova le parole. ?? #rosmello I MISTERI SU… - FreeWor07126242 : Non riesco a commentare questa volta.. leggete e poi ne parliamo per chi trova le parole. ?? #rosmello I MISTERI… - saponetta15 : che pastrocchio, che pastrocchio, che pastrocchio. -