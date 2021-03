Meteo Pasqua 2021. Cosa ci dice la statistica e cosa potrebbe succedere (Di martedì 23 marzo 2021) Manca ancora troppo alle festività Pasquali, anche se l’evoluzione Meteo al momento parrebbe suggerire che quest’anno il tempo possa essere relativamente clemente. Non sappiamo se pioverà, ma quasi certamente non avremo il freddo rigido invernale che stiamo patendo attualmente. Prime proiezioni per la PasquaProbabilmente un forte anticiclone ci accompagnerà nella prima parte della prossima settimana che ci porterà verso le festività, con l’esplosione del clima primaverile. Tutto da vedere però se le condizioni di tempo reggeranno sino al weekend festivo. Spesso e volentieri la Pasqua e la Pasquetta sono caratterizzate da condizioni Meteo che possono essere avverse o persino invernali, più di quanto avviene a Natale. Questo accade più facilmente in presenza di una cosiddetta Pasqua ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Manca ancora troppo alle festivitàli, anche se l’evoluzioneal momento parrebbe suggerire che quest’anno il tempo possa essere relativamente clemente. Non sappiamo se pioverà, ma quasi certamente non avremo il freddo rigido invernale che stiamo patendo attualmente. Prime proiezioni per laProbabilmente un forte anticiclone ci accompagnerà nella prima parte della prossima settimana che ci porterà verso le festività, con l’esplosione del clima primaverile. Tutto da vedere però se le condizioni di tempo reggeranno sino al weekend festivo. Spesso e volentieri lae la Pasquetta sono caratterizzate da condizioniche possono essere avverse o persino invernali, più di quanto avviene a Natale. Questo accade più facilmente in presenza di una cosiddetta...

