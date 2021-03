Lazio, Lotito atteso da una settimana di fuoco in Tribunale: tutti gli appuntamenti (Di martedì 23 marzo 2021) settimana cruciale per Lotito: nei prossimi giorni, le due udienze per le battaglie legali legate al caso tamponi e alla gara col Torino settimana di fuoco per il Presidente Lotito. Una vera e propria maratona di processi aspetta il patron biancoceleste: come riporta il Corriere dello Sport, il primo appuntamento è per la questione legata ai tamponi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il 26 marzo, presso il Tribunale Federale Nazionale, ci sarà l’udienza rinviata lo scorso 16 marzo, quando saranno chiamati Rodia e Pulcini a rispondere della presenza di Ciro Immobile nella famosa gara contro il Torino. I biancocelesti faranno leva sulla testimonianza di Enrico Di Rosa – direttore della Asl 1 di Roma – che avrebbe dato il via libera di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)cruciale per: nei prossimi giorni, le due udienze per le battaglie legali legate al caso tamponi e alla gara col Torinodiper il Presidente. Una vera e propria maratona di processi aspetta il patron biancoceleste: come riporta il Corriere dello Sport, il primo appuntamento è per la questione legata ai tamponi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il 26 marzo, presso ilFederale Nazionale, ci sarà l’udienza rinviata lo scorso 16 marzo, quando saranno chiamati Rodia e Pulcini a rispondere della presenza di Ciro Immobile nella famosa gara contro il Torino. I biancocelesti faranno leva sulla testimonianza di Enrico Di Rosa – direttore della Asl 1 di Roma – che avrebbe dato il via libera di ...

Tudor traghettatore Juventus se Pirlo precipita. E Zidane vs Allegri 'domani' Il terzo incomodo potrebbe essere Simone Inzaghi che alla Lazio ha sempre fatto bene e al momento non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione: la proposta di Lotito c'è, ma la firma non ...

Lazio, Lotito e Inzaghi: adesso chiaritevi Corriere dello Sport.it Lazio, Lotito atteso da una settimana di fuoco in Tribunale: tutti gli appuntamenti Settimana cruciale per Lotito: nei prossimi giorni, le due udienze per le battaglie legali legate al caso tamponi e alla gara col Torino ...

I 5 motivi per cui Simone Inzaghi dovrebbe rinnovare con la Lazio È gelo a Formello tra Simone Inzaghi e la Lazio, e sia chiaro, per Lazio si intende Claudio Lotito. La società a inizio febbraio ha offerto al tecnico un contratto triennale per complessivi 7,5 milion ...

