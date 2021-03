La coalizione di Benjamin Netanyahu è avanti nelle elezioni in Israele, secondo i primi exit poll (Di martedì 23 marzo 2021) secondo i primi exit poll delle elezioni israeliane, la coalizione di centrodestra del primo ministro Benjamin Netanyahu formata dai partiti Likud, Shas, UTJ e Tkuma dovrebbe raggiungere i 61 seggi richiesti per ottenere la maggioranza assoluta alla Knesset, il Parlamento Leggi su ilpost (Di martedì 23 marzo 2021)delleisraeliane, ladi centrodestra del primo ministroformata dai partiti Likud, Shas, UTJ e Tkuma dovrebbe raggiungere i 61 seggi richiesti per ottenere la maggioranza assoluta alla Knesset, il Parlamento

