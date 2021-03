Israele, Likud primo partito ma per la maggioranza Netanyahu ha bisogno dei seggi di Yamina (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo gli exit poll il Likud resta il primo partito e conquista 33 seggi. Ma per il governo il premier ha bisogno dell’appoggio (probabile) dei nazionalisti di Bennet Leggi su corriere (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo gli exit poll ilresta ile conquista 33. Ma per il governo il premier hadell’appoggio (probabile) dei nazionalisti di Bennet

Advertising

GrimoldiPaolo : Avendo io candidato il premier #Netanyahu al Nobel per la Pace, non posso che unirmi a Salvini e fare il tifo per l… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Alex_Bruzzi1975: Purtroppo la #destra torna a vincere in #Israele: #Likud primo #partitopolitico brutta notizia!!! #israelex #TelAviv #… - fisco24_info : Israele, elezioni: Netanyahu primo ma ha bisogno di Yamina: Il Likud si conferma prima forza politica ma, stando ai… - marinacor91 : RT @sole24ore: Israele, exit poll:?Likud primo partito con 31 seggi, ma niente maggioranza - marinacor91 : RT @fattoquotidiano: Elezioni in Israele, exit poll: “Il Likud di Netanyahu primo partito, ma fronte anti premier raggiunge 59 seggi” https… -