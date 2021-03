Inter, il c.t. Hjulmand si coccola Eriksen: «È il cuore della squadra, è fondamentale» (Di martedì 23 marzo 2021) Kasper Hjulman ha riabbracciato Christian Eriksen che ha potuto raggiungere il ritiro della Danimarca Kasper Hjulman, commissario tecnico della Danimarca, riabbraccia Christian Eriksen e in una Intervista a Tv 2 Sport ha parlato dell’importanza del centrocampista dell’Inter all’Interno della Nazionale. «Da tempo, Christian è un giocatore importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. È il ritmo e il cuore della squadra quando giochiamo, ma anche fuori dal campo è fondamentale. È un giocatore importante che accogliamo in squadra, la sua presenza è una buona notizia. Ruolo? Non possiamo aspettarci un ruolo significativamente diverso da quello in cui ha giocato lo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Kasper Hjulman ha riabbracciato Christianche ha potuto raggiungere il ritiroDanimarca Kasper Hjulman, commissario tecnicoDanimarca, riabbraccia Christiane in unavista a Tv 2 Sport ha parlato dell’importanza del centrocampista dell’all’noNazionale. «Da tempo, Christian è un giocatore importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. È il ritmo e ilquando giochiamo, ma anche fuori dal campo è. È un giocatore importante che accogliamo in, la sua presenza è una buona notizia. Ruolo? Non possiamo aspettarci un ruolo significativamente diverso da quello in cui ha giocato lo ...

Advertising

passione_inter : Hjulmand (ct Danimarca): 'Eriksen ha fatto di tutto per venire da noi, è il cuore e l'anima di questa Nazionale' -… - FcInterNewsit : Danimarca, Hjulmand riabbraccia Eriksen: 'Cuore della squadra. Nuovo ruolo all'Inter? Qua non cambierà' - Nerazzurrisiamo : - passione_inter : Il ct Hjulmand spera: 'Eriksen? Non l'abbiamo ancora escluso dalla prima partita' - - passione_inter : Hjulmand (ct Danimarca): 'Duro colpo non avere Eriksen. Per le prossime gare conservo una speranza' -… -