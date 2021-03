Elezioni in Israele, primi exit poll: avanti con 59 seggi la coalizione anti-Netanyahu (Di martedì 23 marzo 2021) I primi exit poll diffusi da Canale 13, poco dopo la chiusura delle urne in Israele, vedono il blocco anti Netanyahu avanti con 59 seggi sul premier israeliano uscente, fermo a 54 seggi. Al momento non entrerebbe alla Knesset, il parlamento israeliano, il partito arabo frazionista Raam. «Speriamo sia l’ultima tornata elettorale. Non restate a casa, andate a votare», aveva detto questa mattina Benjamin Netanyahu uscendo dal seggio elettorale di Gerusalemme. Israele è alla sua quarta elezione nel giro di due anni, dopo diversi tentativi di formare un governo di coalizione tra il Likud di Netanyahu e il partito Blu e Bianco dello ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Idiffusi da Canale 13, poco dopo la chiusura delle urne in, vedono il bloccocon 59sul premier israeliano uscente, fermo a 54. Al momento non entrerebbe alla Knesset, il parlamento israeliano, il partito arabo frazionista Raam. «Speriamo sia l’ultima tornata elettorale. Non restate a casa, andate a votare», aveva detto questa mattina Benjaminuscendo dalo elettorale di Gerusalemme.è alla sua quarta elezione nel giro di due anni, dopo diversi tentativi di formare un governo ditra il Likud die il partito Blu e Bianco dello ...

