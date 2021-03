Don Ciotti: «La Juve ci regalò una mucca gravida per ogni scudetto vinto» (Di martedì 23 marzo 2021) Don Luigi Ciotti, il prete di 76 anni che da anni vive da anni sotto scorta dopo le minacce seguite al suo impegno contro le mafie, ha raccontato al Corriere della Sera di un dono speciale che arrivò dalla Juventus «Uno dei regali più bizzarri: delle mucche. Mucche gravide, dono della Juventus. Ed erano pure bianche e nere!». Ma perché le mucche? «Sapevo che Boniperti aveva chiesto in premio alla sua società, per ogni goal segnato, una mucca gravida. Da uomo lungimirante e intelligente non voleva investire in attività finanziarie, ma nell’agricoltura. Allora contattai la squadra tramite Gian Paolo Ormezzano e proposi un patto: ci avrebbero donato una mucca per ogni scudetto vinto. Bene, la Juve ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Don Luigi, il prete di 76 anni che da anni vive da anni sotto scorta dopo le minacce seguite al suo impegno contro le mafie, ha raccontato al Corriere della Sera di un dono speciale che arrivò dallantus «Uno dei regali più bizzarri: delle mucche. Mucche gravide, dono dellantus. Ed erano pure bianche e nere!». Ma perché le mucche? «Sapevo che Boniperti aveva chiesto in premio alla sua società, pergoal segnato, una. Da uomo lungimirante e intelligente non voleva investire in attività finanziarie, ma nell’agricoltura. Allora contattai la squadra tramite Gian Paolo Ormezzano e proposi un patto: ci avrebbero donato unaper. Bene, la...

