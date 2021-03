Decreto sostegni, ecco il modulo per ottenere gli aiuti: si presenta dal 30 marzo Agenzia delle Entrate (Di martedì 23 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Agenzia delle Entrate: Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl sostegni. In attuazione dell’articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento di oggi firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate ... Leggi su noinotizie (Di martedì 23 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl. In attuazione dell’articolo 1 dellegge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento di oggi firmato dal Direttore dell’, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere eil nuovo contributo a fondo perduto a favoreimprese epartite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. La procedura è semplice: a partire dal 30e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate ...

Advertising

agorarai : 'I soldi sono sempre pochi, ma faccio notare che questo governo ha messo, nel decreto Sostegni, la stessa cifra che… - CarloCalenda : Le nostre proposte su giovani e donne, il decreto sostegni e Roma. Intervista a @Radio24_news. - NicolaPorro : I rimborsi limitati, l'immobiliare che piange. Tutto ciò che non torna nel #DecretoSostegno approvato da #Draghi ??… - milafiordalisi : *** #Decreto Sostegni, ecco i #moduli online per chiedere il #contributo a #fondoperduto *** #partiteiva #imprese… - aledenicola : RT @aledenicola: Economia in Quark - Il nuovo Decreto Sostegni e perché è stato fatto il condono sulle vecchie cartelle -