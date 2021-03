DAYDREAMER | anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 23 marzo 2021)– le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 29a sabato 3: Can aspetta che Sanem si addormenti per sottrarle di nascosto il suo anello. Alla ossessiva ricerca della sua collana, Sanem provoca l’insofferenza della squadra che sta lavorando alla creazione del marchio legato alle sue creme. Trovato il logo, si procede a sceneggiare uno spot. Un “fangoso” incidente occorso a Deren e la solita idea balzana di Muzaffer suggeriscono a Sanem di mettere al centro dello spot Deren stessa, nel ruolo della regina Cleopatra. Anche per tenere calma Sanem, che nel frattempo ha ripreso a parlare con gli animali, Deren alla fine accetta. Huma e Mevkibe decidono di curare maggiormente il loro aspetto. Emre, alle prese col nuovo lavoro, che non lo entusiasma, è ...