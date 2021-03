Ct Slovacchia |  «Contento che Skriniar sia con noi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Stefan Tarkovic, commissario tecnico della, ha commentato l’arrivo in ritiro di Milandopo il via libera dell’Inter: le sue parole Stefan Tarkovic, commissario tecnico della, ha commentato l’arrivo in ritiro di Milandopo il via libera dell’Inter. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Ogni assenza pesa, ma sonochee i giocatori della Bundesliga siano qui. Tutti i calciatori hanno superato i test molecolari, sono a disposizione 24 giocatori di movimento e tre portieri. Credo che avremo a disposizione la migliore rosa possibile per affrontare questa partita, che sarà difficile: mi aspetto che i nostri avversari siano motivati ??al massimo, hanno un nuovo allenatore e c’è un bel mix di giovani ed esperti. Sicuramente ...