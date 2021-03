Arte: addio a Jean-Michel Sanejouand, artista tra l’assurdo e la provocazione (Di martedì 23 marzo 2021) Parigi, 23 mar. – (Adnkronos) – L’artista francese Jean-Michel Sanejouand, che aveva posto le sue prime creazioni sotto il segno di Marcel Duchamp e il ready-made caratterizzando in seguito le sue opere per assurdità, giocosità o provocazione, è morto nella sua casa di Vaulandry (Maine-et-Loire) all’età di 86 anni. L’annuncio della scomparsa è stato pubblicato a funerali avvenuti dal quotidiano parigino “Le Monde”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Parigi, 23 mar. – (Adnkronos) – L’francese, che aveva posto le sue prime creazioni sotto il segno di Marcel Duchamp e il ready-made caratterizzando in seguito le sue opere per assurdità, giocosità o, è morto nella sua casa di Vaulandry (Maine-et-Loire) all’età di 86 anni. L’annuncio della scomparsa è stato pubblicato a funerali avvenuti dal quotidiano parigino “Le Monde”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

