Acido lattico: cos’è, perché si forma e rimedi contro il dolore dei muscoli (Di martedì 23 marzo 2021) cos’è e perché si forma L’Acido lattico è una molecola che può accumularsi all’interno dei muscoli in seguito a uno sforzo o durante l’esercizio fisico intenso, provocando bruciore e affaticamento muscolare. Quando utilizziamo i muscoli, infatti, le cellule muscolari hanno bisogno di energia per contrarsi. L’energia è ottenuta da una molecola chiamata ATP (adenosina trifosfato), che si forma al termine di processi metabolici noti come glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Il processo è abbastanza complesso ma, per semplificare, possiamo dire che partendo dal glucosio – o da altre molecole assunte grazie agli alimenti – il nostro corpo è in grado di produrre energia. Il processo che porta alla produzione di energia a partire da glucosio ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021)siL’è una molecola che può accumularsi all’interno deiin seguito a uno sforzo o durante l’esercizio fisico intenso, provocando bruciore e affaticamento muscolare. Quando utilizziamo i, infatti, le cellule muscolari hanno bisogno di energia per contrarsi. L’energia è ottenuta da una molecola chiamata ATP (adenosina trifosfato), che sial termine di processi metabolici noti come glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Il processo è abbastanza complesso ma, per semplificare, possiamo dire che partendo dal glucosio – o da altre molecole assunte grazie agli alimenti – il nostro corpo è in grado di produrre energia. Il processo che porta alla produzione di energia a partire da glucosio ...

