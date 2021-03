(Di lunedì 22 marzo 2021)le prossime 24 ore circa undidiverrannoalle Regioni, interessando 214 strutture sanitarie. A comunicarlo il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolonel corso dell’incontro di due ore, questa mattina a Palazzo Chigi, con il premier Mario Draghi e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Durante l’incontro è stato fatto il punto sull’approvvigionamento e la gestione della campagna vaccinale nelle Regioni. Dopo la riunione operativa Draghi nel pomeriggio ha avuto una riunione con la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, con la quale è stato fatto un punto preliminare sulle soluzioni che concorreranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le Regioni ...

Pfizer Executives spiegano agli investitori che ci sarà bisogno del booster di una terza dose di vaccino oltre alle… - fattoquotidiano : Vaccino Pfizer, lo studio del Policlinico di Bari: "Efficace anche contro l'infezione" - RobertoBurioni : @vitalbaa Il problema sarà provarne l'efficacia. Con un vaccino disponibile efficace al 95% non sarà possibile etic… - ILOVEPACALCIO : Ultim'ora vaccino #Pfizer, #Figliuolo: 'Un milione di dosi distribuite entro 24 ore' - LaCris297 : RT @AlessandraB18: @Tboeri @LaCris297 Roma. Caro amico immunodepresso ha ricevuto mail dal Gemelli, dove è in cura, giovedì scorso, telefon…

... quindi 31,9 milioni di italiani, a patto che, Moderna , AstraZeneca e Johnson & Johnson ... cambiando strategia, quindi dirottando le dosi disulle categorie più fragili e i malati ...Entro martedì 23 marzo arriveranno in Italia 1 milione di dosi del- Biontech . Lo ha annunciato il commissario all'emergenza Covid , Francesco Paolo Figliuolo , nel corso della riunione di questo pomeriggio con il presidente del Consiglio Mario Draghi ...Sette giorni dopo la seconda dose. Notizia saputa adesso, è stato ricoverato venerdi notte. Ovviamente aveva fatto entrambe le dosi. Ed era vaccinato sia per polmonite batterica che per l'influenza. O ...22 marzo 2021 "Entro le prossime 24 ore - ha comunicato il generale Figliuolo - circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle regioni, interessando 214 strutture sanitarie".