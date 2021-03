Spider-Man 3: Tom Holland condivide una nuova foto dal set, ma ci saranno i «vecchi» Spider-Man? (Di lunedì 22 marzo 2021) I lavori di produzione per il terzo capitolo della saga di Spider-Man con Tom Holland proseguono senza sosta. «No Way Home» è il nuovo film attualmente in fase di lavorazione, prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures, e arriverà nelle sale il prossimo dicembre. Del nuovo capitolo dell'Uomo Ragno non si sa molto, se non che la sua identità è stata smascherata e adesso tutti sanno che il super di New York è Peter Parker. Spider-Man: No Way Home, continuano le riprese del terzo capitolo della saga con Tom Holland Non c'è nessuna notizia su eventuali dettagli della trama che andranno a definire Spider-Man: No Way Home, infatti, questa volta il web sembra non saperne proprio nulla sul film, nemmeno di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) I lavori di produzione per il terzo capitolo della saga dicon Tomproseguono senza sosta. «No Way Home» è il nuovo film attualmente in fase di lavorazione, prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures, e arriverà nelle sale il prossimo dicembre. Del nuovo capitolo dell'Uomo Ragno non si sa molto, se non che la sua identità è stata smascherata e adesso tutti sanno che il super di New York è Peter Parker.: No Way Home, continuano le riprese del terzo capitolo della saga con TomNon c'è nessuna notizia su eventuali dettagli della trama che andranno a definire: No Way Home, infatti, questa volta il web sembra non saperne proprio nulla sul film, nemmeno di ...

