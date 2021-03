Sciopero Amazon, tensione al polo logistico di via Toffetti a Milano (Di lunedì 22 marzo 2021) tensione al polo logistico di Amazon di via Toffetti, a Milano, bloccato per il primo Sciopero dei lavoratori di tutta la filiera della multinazionale americana. Davanti ai cancelli un centinaio di ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021)aldidi via, a, bloccato per il primodei lavoratori di tutta la filiera della multinazionale americana. Davanti ai cancelli un centinaio di ...

Advertising

fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - 1974cbar : RT @FelsaCisl: ??Sciopero #Amazon: lavoratori diretti e somministrati dal presidio di Varese, insieme per rivendicare continuità lavorativa… - felsacislcalabr : RT @FelsaCisl: ??Sciopero #Amazon: lavoratori diretti e somministrati dal presidio di Passo Corese, insieme per rivendicare continuità lavo… -