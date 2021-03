Scanzi si vaccina "fuori lista". Un furbetto o dose salvata? (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Cuomo Il giornalista si vanta sui social dell'avvenuta puntura nella Toscana in cui solo il 5% degli anziani l'ha avuta Sarà anche lui un «cazzaro del virus», come da titolo dell'instant book licenziato mesi fa per raccontare il circo di virologi e politici che ballano sul Titanic della pandemia? Ognuno si faccia la sua idea, non potendosi fare il suo vaccino. È una storia che racconta tanto di questa epoca, quella di Scanzi Andrea, tuttologo (e quindi nientologo) del Fatto Quotidiano, «il giornalista italiano più seguito sui social», toscano, 47 anni nemmeno compiuti. E le sue origini regionali e la sua età sono particolari importanti in questa faccenduola. Accade che sabato Scanzi Andrea annunci sui social di essere stato vaccinato all'hub della Fiera di Arezzo con AstraZeneca ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Cuomo Il giornasi vanta sui social dell'avvenuta puntura nella Toscana in cui solo il 5% degli anziani l'ha avuta Sarà anche lui un «cazzaro del virus», come da titolo dell'instant book licenziato mesi fa per raccontare il circo di virologi e politici che ballano sul Titanic della pandemia? Ognuno si faccia la sua idea, non potendosi fare il suo vaccino. È una storia che racconta tanto di questa epoca, quella diAndrea, tuttologo (e quindi nientologo) del Fatto Quotidiano, «il giornaitaliano più seguito sui social», toscano, 47 anni nemmeno compiuti. E le sue origini regionali e la sua età sono particolari importanti in questa faccenduola. Accade che sabatoAndrea annunci sui social di essere statoto all'hub della Fiera di Arezzo con AstraZeneca ...

