Resident Evil Village | svelati i requisiti della versione PC

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovo, attesissimonon è poi così lontano dall’uscita e nelle scorse ore Capcom ne ha svelato iper laPC, insieme a qualche dettaglio sulle opzioni grafichenon è solo Lady Dimitrescu. Ripetiamocelo ancora e ancora, prima del 7 maggio, data d’uscita prevista per il nuovo capitolo di Capcom su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Seppur sia vero che il designLady più alta che la nostra mente potesse mai solo immaginare abbia dato il via a fantasie di ogni tipo, il gioco si sta effettivamente avvicinando a passi da gigante. Dopo il successo diVII, che ha decretato una nuova svolta all’interno ...

Advertising

GamingToday4 : Resident Evil Village: tante nuove informazioni su storia, armi e combattimenti - UniMoviesBlog : Il titolo ufficiale del film che farà da reboot per la saga #ResidentEvil sarà #ResidenEvilWelcometoRaccoonCity, a… - cineblogit : Resident Evil: il reboot ispirato ai film di John Carpenter - DenjinDen : ????Il progetto PvP ambientato nell'universo di #ResidentEvil di Capcom vi intriga? Allora potete provare la open b… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il regista #JohannesRoberts ha rivelato in un panel il titolo del nuovo film della saga horror, #ResidentEvilWelcometoRac… -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Il regista Johannes Roberts ha parlato del reboot di, rivelando che è stato fortemente ispirato dai film del maestro John Carpenter . I precedenti film del franchise hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, ma hanno ...Dopo6: The Final Chapter , del 2017, con cui Paul W. S. Anderson e Milla Jovovich hanno dato l'addio alla saga videoludica che hanno portato al cinema, è stato annunciato il reboot diretto ...In occasione di un evento in diretta streaming tenuto oggi da PlayStation Japan, Capcom ha svelato tante nuove informazioni su Resident Evil Village, il prossimo capitolo della serie atteso a maggio ...Capcom ha svelato i requisiti hardware ufficiale relativi alla versione PC di Resident Evil Village. Come potete notare anche voi, è necessario un computer abbastanza carrozzato per far girare al megl ...