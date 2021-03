Record di vaccinazioni nel Regno Unito: fino a 27 dosi al secondo, un modello che funziona (Di lunedì 22 marzo 2021) I dati relativi a sabato 20 marzo costituiscono un primato nel Regno Unito: con 874.000 dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate ha archiviato una giornata da Record. In pratica, secondo il ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) I dati relativi a sabato 20 marzo costituiscono un primato nel: con 874.000di vaccino contro il coronavirus somministrate ha archiviato una giornata da. In pratica,il ...

Advertising

IlContiAndrea : Record #vaccinazioni in Gran Bretagna: oltre 870mila dosi in un giorno Noi li vediamo col binocolo. - sole24ore : #Coronavirus oggi: Regno Unito, record di 874mila #vaccinazioni: una dose iniettata ogni 27 secondi. #Sileri: «Ci s… - AnnaMar19130070 : RT @APagliaccis: #Lombardia, #Fontana: Appalti diretti al cognato, #mascherine fantasma. Record di morti. Oggi Vaccinazioni, prenotazioni i… - Davide19663174 : @antoguerrera Si però facile avere il record di vaccinazioni quando importi dosi,ma non esporti - lorenzodalai : Coronavirus oggi: Regno Unito, record di 874mila vaccinazioni. Sileri: «Ci serve tutto, anche il vaccino cinese» -… -