PSG, Leonardo: “Mbappé? Non è il giorno per parlare del suo contratto” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Le sue ultime prestazioni sono state incredibili. Non è questo il giorno per parlare del suo contratto ma arriverà un momento in cui il suo futuro sarà più chiaro. In generale i calciatori vogliono rimanere al PSG”. Timido ottimismo ma niente di più per Leonardo, interpellato circa il futuro di Kylian Mbappé. Contro il Lione l’enfant prodige a messo a segno altri due gol, diventando il più giovane calciatore di sempre a raggiungere quota 100 gol in Ligue 1. Nulla, tuttavia, è scritto per quanto riguarda il suo futuro: ricordiamo che il suo contratto scade nel 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Le sue ultime prestazioni sono state incredibili. Non è questo ilperdel suoma arriverà un momento in cui il suo futuro sarà più chiaro. In generale i calciatori vogliono rimanere al PSG”. Timido ottimismo ma niente di più per, interpellato circa il futuro di Kylian. Contro il Lione l’enfant prodige a messo a segno altri due gol, diventando il più giovane calciatore di sempre a raggiungere quota 100 gol in Ligue 1. Nulla, tuttavia, è scritto per quanto riguarda il suo futuro: ricordiamo che il suoscade nel 2022. SportFace.

