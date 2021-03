Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta 'stringe' su capigruppo donne, pressing su Delrio-Marcucci, chat parlamentari bollenti (2)... - TV7Benevento : Pd: Letta 'stringe' su capigruppo donne, pressing su Delrio-Marcucci, chat parlamentari bollenti... - LucianaDiFilip1 : #Letta ha cattive intenzioni non solo ha sepolto la #vocazioneoperaista che era nel #PD ma ignora pure il ceto medi… - CrostyGa : Che la manovra che ha fatto cadere il governo #Conte sia la stessa che di seguito ha portato alle (inspiegabili) di… - ANTEO17 : RT @Affaritaliani: Letta stringe il patto con tutte le correnti: porte chiuse per Renzi e gli ex -

Ultime Notizie dalla rete : Letta stringe

Il Tempo

C'è un'altra circostanza che allontana il rientro della Ditta in casa Pd: il ministro della Sanità Roberto Speranza fu nel 2014 tra i pugnalatori di. Speranza intuisce che non è aria di ritorno ...Il partito Democratico del segretarioacquisirà l'orgoglio di essere riconosciuto per ciò in cui crede e per le proposte e i programmi e non semplicemente per le alleanze che, non ...Roma, 22 mar (Adnkronos) – Enrico Letta ha ribadito la sua determinazione ad andare avanti sul ricambio ai vertici Pd di Camera e Senato: “Sono sicuro che i gruppi sceglieranno sulla base della ...Le Forze dell'ordine non possono perquisire la casa altrui senza mandato del giudice, nemmeno per controllare il rispetto delle misure anti-Covid. Ecco cosa dice la legge.