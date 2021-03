Parrucchieri ed estetisti scendono in piazza a Napoli | “Basta chiusure”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 marzo 2021) NAPOLI – Chiedono la riapertura di tutte le loro attività perché, garantiscono, negozi di parrucchieri e barbieri e centri estetici sono luoghi sicuri dove non ci sono stati focolai. Centinaia di titolari di queste attività sono scesi in piazza oggi a Napoli per chiedere un incontro al prefetto Marco Valentini. “La situazione è tragica – confida alla Dire Lina Sasso, presidente di Asso Estetica -. Nei nostri centri estetici entra un solo cliente alla volta. Noi facciamo trattamenti di cura delle persone, non possono trattarci come semplici lacca unghie. La nostra professionalità va riconosciuta, quello dell’estetica è un settore che si occupa del benessere psicofisico della persona. Ma in questa situazione non vendiamo più pacchetti benessere perché trattamenti vanno fatti a cadenza regolare. Non ci bastano più ristori, quattro briciole di sostegno dallo Stato, vogliamo riaprire e possiamo garantire la massima sicurezza”.