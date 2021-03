Morandi canta bendato in corsia. "Sono un ragazzo fortunato..." (Di lunedì 22 marzo 2021) Paolo Giordano Il cantante si è ripreso e appare di ottimo umore: saluto ai fan al ritmo di una canzone di Jovanotti Le mani, le sue celebri «manone», rese ancora più grandi dal bendaggio. Il camice da paziente. Le ginocchia bendate. Gianni Morandi ieri ha diffuso sui suoi social il video dei «primi passi» dopo il grave infortunio che lo ha costretto al ricovero d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. A far da colonna Sonora, la canzone giusta: ragazzo fortunato di Jovanotti. «Sì Sono stato veramente fortunato», dice Morandi mentre cammina nel corridoio del reparto, la mascherina a coprire il sorriso. Dopo aver ringraziato il primario Melandri e «tutta la straordinaria che mi assiste quotidianamente», nel testo pubblicato sui social ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Paolo Giordano Ilnte si è ripreso e appare di ottimo umore: saluto ai fan al ritmo di una canzone di Jovanotti Le mani, le sue celebri «manone», rese ancora più grandi dal bendaggio. Il camice da paziente. Le ginocchia bendate. Gianniieri ha diffuso sui suoi social il video dei «primi passi» dopo il grave infortunio che lo ha costretto al ricovero d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. A far da colonnara, la canzone giusta:di Jovanotti. «Sìstato veramente», dicementre cammina nel corridoio del reparto, la mascherina a coprire il sorriso. Dopo aver ringraziato il primario Melandri e «tutta la straordinaria che mi assiste quotidianamente», nel testo pubblicato sui social ...

